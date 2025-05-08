Последнее обновление: 08.05.2025 11:07

По дну Средиземного моря проведут кабель для поставок электричества в Европу

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси подписали соглашение о прокладке по дну Средиземного моря электрокабеля для поставок электричества в Европу из Африки. Об этом сообщает AP.

"Это не просто вопрос двусторонних отношений, а региональный стратегический проект, обеспечивающий через Грецию прямое сообщение со всем европейским континентом", - отметил ас-Сиси.

"Станут возможны поставки недорогой энергии - преимущественно, энергии ветра - в Грецию и всю Европу", - добавил Мицотакис.

По данным AP, длина и мощность кабеля, который планируется проложить вдоль восточного побережья Средиземного моря, составят примерно 1000 км и 3000 МВт соответственно.

ЕС выразил поддержку проекту, что позволяет рассчитывать на значительное финансирование со стороны объединения.

К проекту привлечен и частный инвестор - греческая компания Copelouzos Group. Ввести кабель в эксплуатацию планируется в течение ближайших пяти лет.

Планы объединения энергосетей Греции и Египта последние годы озвучивались неоднократно. В 2021 году Министерства энергетики стран подписали меморандум о прокладке подводного кабеля для транспортировки солнечной и ветровой энергии.



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