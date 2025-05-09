В Китае продажи легковых автомобилей на новых источниках энергии в апреле значительно выросли

Китайский рынок легковых автомобилей на новых источниках энергии продолжил расти уверенными темпами в апреле, при этом розничные продажи данного типа транспортных средств достигли примерно 922 тыс. единиц. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA).

По информации организации, этот показатель увеличился на 37% в годовом выражении, но снизился на 7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Уровень проникновения автомобилей на новых источниках энергии, который является показателем их популярности, на внутреннем рынке вырос до 52,3% в прошлом месяце, пишет Синьхуа.

Согласно данным CPCA, за первые четыре месяца текущего года общий объем розничных продаж легковых автомобилей на новых источниках энергии составил 3,34 млн единиц, что на 37% больше, чем за тот же период годом ранее.

Розничные продажи легковых автомобилей на китайском рынке в апреле составили 1,79 млн единиц, что на 17% больше, чем в апреле прошлого года, но на 8% ниже, чем месяцем ранее.

За первые четыре месяца текущего года общий объем розничных продаж легковых автомобилей достиг 6,92 млн единиц, увеличившись на 9 % в годовом исчислении.