Последнее обновление: 07.05.2025 18:00

Литва хочет запустить производство морских беспилотников для себя и Украины

Литва рассматривает возможность запуска производства украинских морских беспилотников по схеме «1+1» — один для себя, один для Украины. Об этом министр обороны Литвы Довиле Шакалене сообщила в комментарии изданию Militarnyi.

По ее словам, Минобороны Литвы заинтересовано в украинских ударных надводных беспилотниках, ракетных беспилотниках и другом вооружении.

С этой целью рассматривается вопрос о запуске в Литве совместного производства отдельных видов вооружений по принципу «1+1». По такому принципу Литва будет оплачивать производство и передавать Украине половину произведенного вооружения.

«То есть мы оплачиваем производство двух видов оружия, одно из которых передается Украине, а другое остается в Литве, но мы платим за оба», - пояснил министр.

Недавно Литва выделила €20 млн на финансирование отдельных проектов украинского ОПК.

«И мы считаем, что сотрудничество в отдельных областях, связанных с ракетными беспилотниками, морскими беспилотниками и другими технологиями, действительно очень перспективно», - сказала Шакалене.



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