Доходы России от нефти и газа в апреле сократились на 12%

Доходы федерального бюджета РФ от нефти и газа в апреле 2025 года сократились почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из информации российского Минфина.

В прошлом месяце российская казна получила 1,09 трлн рублей ($13,49 млрд) нефтегазовых поступлений. Это ниже показателя 1,23 трлн рублей в апреле 2024 года, но несколько выше показателя 1,08 трлн рублей в марте.

По итогам четырех месяцев нефтегазовые доходы оказались на 10,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, составив 3,73 трлн рублей против 4,16 трлн рублей в январе-апреле 2024 года.

Ожидаемый объем недополученных доходов федерального бюджета от продажи нефти и газа в мае составит 12,3 млрд рублей. То есть речь идет о готовности к их падению ниже базового уровня.

Уменьшение налоговых поступлений вызвано падением рублевой стоимости российской нефти в последние месяцы в результате одновременного снижения нефтяных котировок и укрепления рубля.

По данным Reuters, средняя цена на российскую нефть в рублях в последние месяцы продолжала снижаться: с 5079 рублей за баррель в марте до 4562 рублей в апреле. Это на 32% ниже ориентира, заложенного в закон о бюджете-2025, и почти на 14% меньше новых оценок Минфина РФ на этот год.

Первоначально Минфин закладывал в бюджет на этот год 10,94 трлн рублей нефтегазовых доходов. В прошлом месяце он снизил ожидаемые поступления до 8,32 трлн рублей.

В результате бюджетный дефицит в 2025 году вырастет более чем в три раза – до 3,79 трлн рублей, или 1,7% ВВП, достигнув уровня прошлого года, против заложенных в законе 1,17 трлн рублей, или 0,5% ВВП.