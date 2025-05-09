Новый резидент «Великого камня» разработает программную платформу для автомобилей

В индустриальном парке «Великий камень» 8 мая 2025 года зарегистрирован новый резидент – ООО «ОПЕНИ» (Беларусь).

Как сообщается на сайте парка, проект компании связан с разработкой инновационной программно-аппаратной платформы для головного устройства автомобилей. Она позволит обеспечить расширенные возможности по его управлению, мониторингу технического состояния, мультимедийному взаимодействию. Одной из ключевых составляющих станет создание универсального телематического модуля T-BOX, обеспечивающего двустороннюю связь автомобиля с облачными сервисами и мобильным приложением.