ОДКБ планирует провести ряд учений у западных границ Беларуси в 2023 году

ОДКБ в 2023 году планирует провести ряд учений у западных границ Беларуси, сообщил на пресс-конференции в Ереване генсек организации Станислав Зась.

По его словам, запланированные учения, как и прошедшие в этом году российско-белорусские учения, являются мерами сдерживания.

"Те учения, которые проходят совместно с РФ, мы считаем мерами стратегического сдерживания. Учения в том числе и со стороны ОДКБ тоже можно рассматривать как меру стратегического сдерживания", - сказал Зась, которого цитируют российские СМИ.

Вместе с тем, он утверждает, что ОДКБ на планирует расширение миротворческих сил.