ОДКБ в 2023 году проведет не три, а уже пять учений на территории Беларуси

ОДКБ на территории Беларуси в 2023 году проведет пять учений (в январе сообщалось о 3-х - прим.). Об этом заявил пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович по итогам состоявшихся 28-30 марта первых штабных переговоров по организации и проведению совместных учений с войсками ОДКБ в 2023 году.

«В 2023 году комплекс учений с войсками (коллективными силами) ОДКБ будет проведен в форме совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство», которое является высшей формой совместной подготовки в формате организации. В разных регионах зоны ответственности ОДКБ будут задействованы все элементы системы коллективной безопасности», - отметил пресс-секретарь.

По его словам, планируются также совместные и специальные учения, объединяющие подготовку различных компонентов войск ОДКБ: совместное учение с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2023» с отработкой задач по применению сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в целях урегулирования кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности ОДКБ; специальное учение с силами и средствами разведки «Поиск-2023»; специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ «Эшелон-2023».

Кроме того, на территории Беларуси будет впервые проведено специальное учение с совместным формированием радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2023». Запланировано также спецучение с подразделениями МЧС, выделенными в состав формирований сил специального назначения КСОР ОДКБ «Скала-2023».

Как сообщает Минобороны РБ, в переговорах приняли участие представители заинтересованных министерств и ведомств Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ.