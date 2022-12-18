Пропаганда РФ сообщила о Шойгу на передовой

Минобороны РФ сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу побывал на передовых позициях в зоне военных действий в Украине, а также совершил облет районов дислокации войск.

«Министр обороны РФ … проинспектировал группировку войск … совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений … пообщался с военнослужащими и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение боевых задач… заслушал доклады командующих о текущей обстановке…», - говорится в сообщении ведомства.

Минобороны РФ также распространило кадры, на которых Шойгу якобы совершает облет районов дислокации войск на вертолете.

В пятницу Путин посетил объединенный штаб войск, задействованных во вторжении в Украину.

"Путин в пятницу в течение всего дня работал в объединенном штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции", - сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.