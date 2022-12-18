Последнее обновление: 18.12.2022 10:57

Генштаб ВСУ: В субботу Россия нанесла пять ракетных ударов

Генштаб ВСУ заявил, что Россия в субботу нанесла по территории Украины 5 ракетных ударов.

"Две ракеты типа "Оникс", запущенные из временно оккупированного Крыма по Одесской области, успешно уничтожены силами противовоздушной обороны. Кроме того, оккупанты совершили более 10 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск на разных направлениях и гражданской инфраструктуре Херсона", - говорится в сводке Генштаба.

Отмечается, что продолжаются обстрелы украинских позиций из минометов, танков и ствольной артиллерии на всех ключевых направлениях.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили пять районов сосредоточения личного состава, пункт управления и три склада боеприпасов захватчиков", - также сказано в сводке.

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