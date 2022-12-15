Главнокомандующий ВСУ: "Я не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев"

Журнал Economist опубликовал прогнозы главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного о дальнейшей тактике России.

По мнению главнокомандующего, противники активно готовится к новому наступлению, собирая личный состав и оружие. Наступление с большой долей вероятности планируется на весну, но нельзя исключать, что российское командование решится на него уже в январе, считают в Киеве.

Залужный называет несколько вариантов основного удара российских войск - с территории Донбасса на востоке Украины, с южного направления, а также, не исключено, и с территории Беларуси.

"Россияне готовят около 200 тысяч свежих солдат. Я не сомневаюсь, что они предпримут еще одну попытку пойти на Киев", - сказал Валерий Залужный в комментарии Economist.

Он признал, что численность российской армии по-прежнему представляет проблему, даже несмотря на то, что она плохо оснащена. По оценкам Генштаба Украины, у России еще есть резерв примерно в 1,2-1,5 млн человек. Правда, как следует из слов Залужного, многочисленность российской армии способна затянуть войну, но не решить ее в пользу России.

"[…] боевой потенциал будет очень и очень низким, даже если он наберет еще миллион человек в армию, чтобы бросаться трупами, как это делал [советский маршал] Жуков, это все равно не принесет желаемого результата", - сказал главнокомандующий ВСУ.

В целом Валерий Залужный считает, что Украину впереди ждут несколько критических и решающих месяцев.