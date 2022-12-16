ISW: Россия готовится к новому наступлению в Украине зимой 2023 года

Россия может создавать условия для проведения нового наступления в Украине, возможно, на Киев, зимой 2023 года.

Маловероятно, что такое наступление увенчается успехом. При этом атака с территории Беларуси в настоящее время не является неизбежной, пишет Институт изучения войны (ISW).

Согласно оценкам украинских официальных лиц и ISW, основанным на заявлениях и действиях Кремля, цели президента России Владимира Путина в Украине не изменились.

Путин продолжает преследовать максималистские цели в Украине, используя различные механизмы, призванные заставить украинцев вести переговоры на условиях России и пойти на уступки, выгодные для Москвы.

Эта фундаментальная цель лежит в основе различных военных, политических, экономических и дипломатических усилий Кремля в течение последних 10 месяцев в Украине.

Путин ведет одновременно две военных операции для достижения своей конечной цели - восстановления контроля над Украиной и обеспечения крупных территориальных уступок.

Нынешние наступательные действия России в Донецкой области, особенно вокруг Бахмута и в районе Авдеевки-Донецка, а также продолжающаяся кампания массированных ракетных ударов по важнейшей украинской инфраструктуре призваны создать на местах реалии, которые Россия, вероятно, потребует от Украины признать в качестве основы для переговоров.

Но эти попытки не принудили Киев к переговорам или уступкам, и Украина сохранила инициативу на поле боя после двух последовательных контрнаступательных операций в Харьковской и Херсонской областях.

Поэтому Путин может создавать условия для следующей, третьей военной операции – новому крупному наступлению зимой 2023 года - на тот случай, если первые две не смогут обеспечить достижение его целей, пишет ISW.