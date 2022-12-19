Последнее обновление: 19.12.2022 09:28

Киев атаковали более 20 беспилотников

Глава городской военной администрации Киева Сергей Попко утром в понедельник объявил, что ночью украинскую столицу атаковали более 20 иранских беспилотников "Шахед", и около 15 из них были сбиты.

"Столица выдержала несколько волн атак иранских "Шахедов" [...] К сожалению, есть попадания в объект критически важной инфраструктуры. Аварийные службы ликвидируют последствия. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - сообщил Попко в телеграм-канале столичной военной администрации.

Гражданские власти Киева сообщают о "прилетах" по объекту инфраструктуры и повреждении частных домов. По предварительной информации - двое пострадавших.

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