Совмин Беларуси утвердил виды деятельности, которые разрешены самозанятым физлицам

Совмин Беларуси постановлением №851 от 8 декабря 2022 года определил перечень видов деятельности, осуществляемых физическими лицами – плательщиками налога на профессиональный доход.

1. Ремесленная деятельность

2. Деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма

3. Реализация физическими лицами, за исключением лиц, указанных в пункте 7 настоящего приложения, товаров потребителям:

3.1. на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за исключением котят и щенков), изготовленных этими физическими лицами хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции

3.2. котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки)

4. Выполнение работ (оказание услуг):

4.1. видеосъемка событий

4.2. деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная офисная деятельность

4.3. деятельность по письменному и устному переводу

4.4. кошение трав, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора

4.5. нанесение аквагрима

4.6. настройка, ремонт музыкальных инструментов

4.7. оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции, предоставление услуг по дроблению зерна, отжиму сока, выпас скота

4.8. парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру

4.9. предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения веса, роста

4.10. производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви

4.11. работы и услуги по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений (зданий, сооружений), помещений, иных мест, а также моделирование предметов оформления интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий

4.12. разработка веб-сайтов, установка (настройка) компьютеров и программного обеспечения, восстановление компьютеров после сбоя, ремонт, техническое обслуживание компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе на персональном компьютере

4.13. распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов

4.14. ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней мебели

4.15. ремонт часов, обуви, зонтов, сумок, чемоданов, изготовление дубликатов ключей, нанесение моментальной гравировки на предметы, предоставленные потребителем

4.16. ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий

4.17. репетиторство

4.18. сборка мебели, установка (крепление) в домашних хозяйствах предметов интерьера и бытовых изделий (за исключением кондиционеров и газовых плит), монтаж встраиваемых кухонь, встраиваемых шкафов, антресолей

4.19. стирка и глаженье постельного белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги

4.20. упаковка товаров, предоставленных потребителем

4.21. услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных животных

4.22. уход за взрослыми и детьми

4.23. фотосъемка, изготовление фотографий

4.24. оказываемые потребителям услуги по чистке и уборке жилых помещений

4.25. выполняемые для потребителей штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов, очистка и покраска кровли, покраска ограждений и хозяйственных построек, установка дверных полотен и коробок, окон и оконных коробок, рам из различных материалов

4.26. услуги учителя-дефектолога

4.27. ландшафтное проектирование

4.28. осуществляемая для потребителей курьерская деятельность (деятельность по доставке товаров, пакетов)

4.29. чистка салонов транспортных средств

4.30. содержание могил и уход за ними

4.31. аренда, прокат развлекательного и спортивного оборудования (велосипеды, коньки, туристическое снаряжение и прочее)

5. Предоставление принадлежащих на праве собственности физическому лицу иным физическим лицам жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания

6. Предоставление в аренду имущества (кроме имущества, сдача которого в аренду не допускается или ограничивается законодательными актами)**

7. Разовая реализация (не более пяти дней в календарном месяце), осуществляемая иностранными гражданами и лицами без гражданства, временно пребывающими и временно проживающими в Республике Беларусь, по специальным разрешениям, выдаваемым в соответствии с законодательными актами, потребителям на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел, продукции растениеводства и пчеловодства

** Применяется при условии отсутствия в такой деятельности признаков предпринимательской деятельности, предусмотренных в части второй пункта 1 статьи 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь.