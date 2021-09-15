Генпрокуратура назвала два условия для частного бизнеса в Беларуси

Генпрокуратура Беларуси в рамках Единого дня приема представителей субъектов хозяйствования по вопросам применения законодательства при ведении бизнеса довела до этих представителей и не только два основных условия существования частного бизнеса в синеокой.

Одним из таких условий является отказ от участия в политической и общественной жизни страны, второе – служение государству.

«Любое участие в антиобщественной деятельности представителями бизнеса, финансирование такой деятельности, а также посягательство на общественную и государственную безопасность будет пресекаться самым жестким образом с применением строгих мер ответственности», - заявил перед началом мероприятия замгенпрокурора РБ Сергей Хмарук.

«Мы заинтересованы в том, чтобы бизнес работал спокойно, платил налоги и служил нашему государству», - также сказал замгенпрокурора.