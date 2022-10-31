Лукашенко обозначил перспективы частного бизнеса в РБ

Лукашенко уточнил условия, в которых частному бизнесу Беларуси предстоит существовать в ближайшей перспективе, и отрефлексировал на заявления о том, что в последнее время "так называемый бизнес просел".

"Начинаю интересоваться, какой бизнес. Ипэшники, которые всегда нам проблемы подкидывали. Ориентировать всю страну на пожелания вот такого бизнеса - это уж слишком. Но и их обижать не надо. Если они возят какой-то товар, продают, а его покупают, значит, они востребованы", - вроде как поддержал бизнес Лукашенко, но тут же напомнил о своем видении внешнеторговой логистики.

"Мы не единожды подходили к вопросам работы вот этих так называемых ипэшников, которые возят товар и у которых нет даже накладных на этот товар. И тогда мы договаривались, что надо помочь индивидуальным предпринимателям, которые занимаются подобной торговлей, создать оптовые поставки продукции в Беларусь. Прямо в Беларусь. Чтобы они не ездили по закоулкам России, Турции или Китая. Им там втюхивают этот товар без накладных. Непонятно, по каким ценам. Да и сертификаты не всегда нормальные", - посетовал пенсионер, рекомендуя первому вице-премьеру Снопкову выполнить эти поручения.

«И не дай бог, они не выполнены! Поэтому не надо ни от кого отпихиваться. Не надо и их обижать. Им надо создать возможность работать. Работать прозрачно. И настало время работать прозрачно и не мешать легкой промышленности работать. Потому что они привозят товар порой непонятно какой, по дешевке его тут втюхивают нашим людям. А легкая промышленность своя постоянно падает», - подытожил Лукашенко.

"Поэтому не обижаем никого, но работать должны прозрачно. И цены должны быть подконтрольны. Согласно постановлению Правительства. И не забывайте, что после 7 ноября мы встретимся именно по этому вопросу. Чтобы вы были готовы доложить, что сделано, какая ситуация на рынке и так далее", - предупредил он и вернулся к «так называемому просевшему» бизнесу.

"Особо хочу подчеркнуть: те, кто сегодня выставляет государству требования непонятно какие, незаконные и не хотят работать по правилам, которые нами установлены, они должны за это отвечать. Вы взяли какую-то точку, магазин - идите, работайте. - "Мы бросим, уйдем". Хорошо, с определенными последствиями. Я вас тоже об этом предупреждал. Уходите, мы никого не держим. Но последствия будут очень серьезными", предостерег Лукашенко.

"Он потом расскажет, председатель КГК, сколько у нас эти, торгующие на точках, имеют квартир. На месте там, допустим, в каком-нибудь районном центре, и в Минске, сколько они купили квартир. Мы на всю собственность посмотрим, если они не будут работать по правилам. Мы не хотим, чтобы они работали в убыток. Это нельзя допустить. Не надо, чтобы мы устанавливали цены. Это они пусть устанавливают цены. Но по тем правилам, которые определяет государство. Это принципиально", - заключил Лукашенко.