Лукашенко обещает не загонять всех ипэшников в стойло

Грядущие изменения в работе индивидуальных предпринимателей вызваны необходимостью «навести порядок», потому что «работать некому», заявил сегодня Лукашенко на полях Костюковичского района, пообещав не загонять всех ипэшников в стойло.

"Мы там порядок навели. Решения приняты соответствующие - ипэшником ты будешь тогда, когда попадешь в список этих ипэшников, т.е. тот вид работ, который будет разрешен ИП. А то у нас все стали ипэшниками, и работать некому. Порядок надо навести. Это не значит, что мы всех загоним в стойло. Нет. Но должен быть порядок", - заявил Лукашенко.

Подписанный намедни закон по вопросам предпринимательской деятельности обязывает Совмин до 1 июля определить виды деятельности, которые смогут осуществлять индивидуальные предприниматели.

По видам деятельности, которые не войдут в планируемый перечень, с 1 октября прекращается регистрация новых индивидуальных предпринимателей. Для таких видов деятельности устанавливается обязанность перехода до 1 января 2026 года действующих индивидуальных предпринимателей в юридические лица.