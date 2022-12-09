США планируют ввести новые санкции против России и Китая

Соединенные Штаты намерены объявить в пятницу о введении новых санкции в отношении России и Китая, сообщило издание The Wall Street Journal.

В сообщении отмечается, что санкции, введенные в отношении физических лиц, предусматривают замораживание активов в пределах юрисдикции США, запрет на их поездки в Соединенные Штаты и на деловые отношения с ними.

Основная часть ожидаемых санкций будет введена в соответствии с так называемым законом Магнитского, сообщает Интерфакс.

Против Китая, как ожидается, будут выдвинуты обвинения в незаконном рыболовстве в Тихом океане.