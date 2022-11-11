США отказали России в статусе страны с рыночной экономикой

Министерство торговли США по итогам проведенного расследования решило, что Россия не может больше считаться страной с рыночной экономикой и статус экономики РФ будет переквалифицирован в нерыночный.

"Министерство торговли считает, что Россия больше не может считаться страной с рыночной экономикой и поэтому должна быть переклассифицирована в страну с нерыночной экономикой для целей закона США об антидемпинговых пошлинах", - говорится в решении министерства.

Как сообщалось, США присвоили России статус страны с рыночной экономикой в апреле 2002 года.

США в мае 2022 года возобновили расследование на предмет соответствия экономики России рыночному статусу, хотя в 2021 году уже провели аналогичное расследование и тогда рыночный статус экономики РФ был подтвержден со стороны Минторга США - соответствующее решение было опубликовано в конце октября 2021 года, передает Интерфакс.

"Признание министерством торговли США России в качестве страны с нерыночной экономикой основано на доказательствах расширения деятельности правительства, которое одновременно расширило и углубило свое влияние на внутренний рынок", - говорится в заявлении американского министерства.

В Минторге США считают, что "цены и издержки в России больше не определяются предсказуемыми свободно формирующимися факторами спроса и предложения". "А экономические искажения делают любую информацию о затратах или продажах, которое министерство торговли США могло бы использовать для антидемпинговых расследований, не отражающими результатов, определяемых рынком", - говорится в обосновании решения.

Статус рыночной экономики значим для экспортеров, так как существенно усложняет возможность введения антидемпинговых пошлин против них.

Если экономика считается нерыночной, то в ходе антидемпинговых расследований в США в отношении поставок продукции из этой страны себестоимость выпуска той или иной продукции рассчитывается исходя из аналогичной стоимости затрат на ее производство "в третьих странах", в которых она может быть значительно выше (если, например, брать цены на энергоносители в РФ, которые являются естественным конкурентным преимуществом), что позволяет легко доказать демпинг и ввести антидемпинговые пошлины (чаще всего от этого страдают российские металлурги и производители удобрений).