США ограничат доступ РФ к военным технологиям через санкции против посредников

Соединенные Штаты планируют ввести санкционные меры в отношении ряда физических лиц и компаний, которые, по данным Минфина США, якобы способствуют закупкам Россией технологий военного назначения", сообщила американский министр финансов Джанет Йеллен.

"Это часть наших более масштабных усилий по срыву военных планов России и лишению ее необходимого оборудования с помощью санкций и экспортного контроля", - заявила Йеллен журналистам в кулуарах саммита G20 на индонезийском острове Бали, передает Интерфакс.

Она сказала, что санкции будут направлены против 14 физических и 28 юридических лиц, включая финансовых посредников. Но при этом Йеллен отказалась предоставить более подробную информацию, в том числе назвать людей и компании, которых это коснется.

По словам министра финансов, официально о санкциях будет объявлено позднее в понедельник.