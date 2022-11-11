Минфин США вывел из-под санкций обслуживание платежей российских дипучреждений

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США выдало генеральную лицензию, которая выводит из-под действия санкций операции, связанные с обслуживанием деятельности российских дипломатических представительств.

Генеральная лицензия позволяет американским физическим и юридическим лицам "осуществлять все операции, которые обычно происходят и являются необходимыми для официальной деятельности дипломатических или консульских представительств правительства Российской Федерации".

К таким операциям относятся в частности выплата заработной платы и компенсация труда работникам российских посольств и консульств. Действие генеральной лицензии распространяется на операции как в США, так и за их пределами.

Министерство финансов США отмечает, что генеральная лицензия не позволяет осуществлять любые транзакции с участием подсанкционных физических и юридических лиц - в том числе и российских банков, против которых введены ограничения.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что американский Bank of America фактически заблокировал счета российских генеральных консульств в Нью-Йорке и Хьюстоне.