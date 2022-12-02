Мининформ опроверг выход Беларуси из Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ

Мининформ опроверг сообщения о выходе Беларуси из Совета по гуманитарному сотрудничеству (СГС) государств - участников СНГ.

"Министерство информации официально заявляет, что подобных сообщений от ведомства не поступало", - говорится в сообщении ведомства.

Сообщение о выходе Беларуси из Совета было опубликовано на сайте Международного фонда гуманитарного сотрудничестве стран СНГ. Позже, там появилось сообщение о взломе.

«Утром 1 декабря наш сайт был взломан, на нем была размещена фейковая информация. В настоящее время она удалена. Работа сайта контролируется его разработчиками и МФГС», - говорится в сообщении на сайте фонда.