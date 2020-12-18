Последнее обновление: 18.12.2020 14:02

Лукашенко назвал приоритеты председательства Беларуси в СНГ

Лукашенко сегодня на онлайн-заседании глав государств СНГ назвал приоритеты председательства Беларуси в СНГ в 2021 году.

«Укрепление интеграционных механизмов на постсоветском пространстве … станет одним из главных приоритетов белорусского председательства в СНГ в следующем году, если мы примем здесь соответствующее решение, которое уже согласовано", - сказал Лукашенко.

Основной акцент Беларусь сделает на развитии общего экономического пространства, либерализации торговли, сокращении до минимума ограничений и изъятий, устранении технических барьеров, унификации правил и процедур госзакупок, формировании общих рынков товаров и услуг.



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