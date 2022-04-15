Зеленский: 50 дней войны показали мне по-другому многих мировых лидеров

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отметил, что за 50 дней многие мировые лидеры продемонстрировали себя с неожиданной стороны.

"Я благодарен каждому из тех, кто поддержал наше государство. Кто сразу спросил, чем помочь. Кто стал с нами спина к спине и помог получить то, что необходимо для обороны нашего государства. Это время, эти 50 дней показали мне по-другому многих мировых лидеров. Разные государства. Я увидел большую щедрость у тех, кто и сам небогат. Я увидел необычайную решимость у тех, кого глобальные лидеры обычно не воспринимали всерьез. Я увидел, что демократический мир действительно имеет тех, чьей воли достаточно для защиты свободы от нападения тирании. Увидел политиков, которые вели себя так, будто у них нет никакой власти. И увидел не политиков, которые сделали за эти 50 дней больше, чем некоторые государственные деятели, которые претендовали на лидерство", - сказал Зеленский.