Украина хочет завершить войну созданием коалиции, которая сможет остановить РФ в будущем

Украина хочет завершить войну созданием новой коалиции, которая сможет остановить Российскую Федерацию в будущем.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал в интервью польским СМИ.

"Для нас важен не статус, а союзники, которые действительно готовы сражаться рядом с нами. Вторжение в Украину показало, что вся архитектура европейской безопасности должна быть пересмотрена. Мы знаем, что Путина можно остановить только силой. НАТО не имеет такой силы. По нашему мнению, это организация, деятельность которой в основном заключается в организации саммитов, на которых генералы показывают, что они крутые", - заявил Подоляк.

"Правда заключается в том, что крупнейший военный союз в истории человечества не производит впечатления на Кремль. Все эти разговоры о приближении НАТО к российским границам являются пропагандой на внутренний рынок, чтобы оправдать вторжение в Украину и другие страны. Поэтому мы хотим завершить эту войну с новой коалицией, настолько сильной, что она остановит Россию, если снова захочет на кого-то напасть", - подчеркнул Подоляк, которого цитирует УНИАН.

При этом, у него поинтересовались, как должна выглядеть эта коалиция.

«Это будет не такой документ, как Будапештский меморандум, а конкретное условие, отвечающее всем нормам международного права. Шаг за шагом будут описаны механизмы, которые воплотятся в жизнь, если снова дойдет до нападения на Украину. Мы хотим убедиться, что мы снова не останемся одни на полю битвы. Страны, которые будут гарантами, возьмут на себя определенные обязательства. В будущем этот документ может быть расширен, и на его основе будет создан абсолютно новый альянс, который обеспечит безопасность всей Европы", - заявил Подоляк.

В то же время, он отметил, что не может сказать, какие страны уже приобщились к этой декларации безопасности, потому что переговоры продолжаются. "Когда они закончатся, президент Зеленский представит всю концепцию", - добавил Подоляк.

Также он сказал, что это была одна из ключевых тем встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министрами Польши, Словении и Чехии во время их визита в Киев.

Подоляк отметил, что для Украины очень важно, чтобы Польша присоединилась к новому союзу.