ЕС сделал шаг к безвизу с Косовом

Послы стран-членов ЕС в среду согласовали переговорный мандат Совета ЕС по безвизовым поездкам для владельцев паспортов, выданных в Косове. Об этом сообщила пресс-служба Совета Евросоюза.

На основе этого мандата чешское председательство в Совете ЕС начнет переговоры с Европейским парламентом.

"Сегодня мы сделали важный шаг на пути к безвизовым поездкам для Косова, и теперь мы надеемся быстро достичь соглашения с Европейским парламентом, чтобы сделать это обещание реальностью. Либерализация визового режима стала возможной благодаря усилиям Косова по укреплению пограничного контроля, управления миграцией и безопасности, и мы верим, что это хорошее сотрудничество будет только укрепляться в будущем", - прокомментировал глава МИД Чехии Ян Липавский.

Проект регламента позволит владельцам косовских паспортов путешествовать в ЕС без визы на срок пребывания 90 дней в течение 180-дневного периода.

Согласно позиции Совета ЕС, освобождение от необходимости получать визу начнет действовать с даты начала функционирования Европейской системы информации и авторизации поездок (ETIAS) и в любом случае не позднее 1 января 2024 года.