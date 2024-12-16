Биткоин в понедельник обновил исторический максимум

Виртуальная валюта биткоин в понедельник, 16 декабря 2024 года, установила новый рекорд на азиатских рынках, поднявшись более чем на три процента и достигнув отметки в $105 тысяч.

За сутки стоимость криптовалюты увеличилась более чем на 3,5%.

Успех биткойна аналитики связывают с обещаниями избранного президента США Дональда Трампа, который заявил о поддержке криптовалют.

Биткоин впервые превысил отметку в $100 тысяч 5 декабря, когда Трамп пообещал создать благоприятную среду для виртуальных валют.

Согласно данным TradingView, общая капитализация криптовалют за последние сутки выросла на 0,69%, достигнув $3,641 трлн. На долю биткоина приходится $2,08 трлн или чуть более 57% общей рыночной стоимости.

Повышение курса биткоина стимулирует рост других ведущих криптовалют. Ethereum, например, подорожал на 1,15%, его стоимость достигла $4 тыс. за единицу.

Эксперты связывают текущую динамику рынка с растущим интересом инвесторов и макроэкономическими факторами, которые усиливают привлекательность криптовалют как инструмента вложений.

Ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли считает, что в следующем году биткоин будет пытаться пробить уровень сопротивления сначала в районе $110 тысяч, а затем и $120 тысяч. Оптимистичный сценарий предполагает выход биткоина к $120 тысячам в первом квартале 2025 года.