Нефтегазовые технологии могут разблокировать новый источник энергии для человечества

Существующие нефтегазовые технологии способны разблокировать потенциал геотермальной энергии и обеспечить около 15% роста мирового спроса на электроэнергию к 2050 году. Об этом говорится в новом отчете Международного энергетического агентства (IEA).

Тепло Земли сейчас обеспечивает лишь 1% мирового спроса на электроэнергию, но имеет огромный потенциал на уровне до 800 ГВт по всему миру. Это может обеспечить годовое производство электроэнергии, эквивалентное текущему потреблению США и Индии вместе взятых.

Геотермальная энергия способна обеспечить стабильные круглосуточные поставки чистой энергии и дополнять солнечную и ветровую энергетику.

До 80% необходимых инвестиций в геотермальную энергетику связано с навыками и мощностями, которые можно перенести из нефтегазовых операций.

IEA считает, что для нефтегазовой отрасли это возможность развивать новое направление бизнеса и хеджировать риски, связанные с ожидаемым снижением спроса на нефть и газ.

Геотермальная энергия рассматривается как потенциальный источник питания для центров обработки данных, поэтому крупные технологические компании уже сейчас подписывают соглашения о покупке электроэнергии с новыми геотермальными проектами.

Ожидается, что стоимость электроэнергии, производимой из тепла Земли, может снизиться до около $50 за мегаватт-часов до 2035 года.

При такой цене геотермальная энергия станет одним из самых дешевых источников электроэнергии, конкурируя с гидроэлектростанциями и атомными станциями, и будет конкурентоспособной по сравнению с солнечной и ветровой энергией в комбинации с аккумуляторными батареями.