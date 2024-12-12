США считают падение Асада шансом раз и навсегда уничтожить химический арсенал Сирии

Соединенные Штаты рассматривают падение Башара Асада как шанс избавить Сирию "раз и навсегда" от химического оружия. Об этом заявила посол США в Организации по запрещению химического оружия Николь Шампейн в интервью Reuters.

По ее словам, Вашингтон будет решительно поддерживать усилия глобальной организации по наблюдению за химическим оружием, направленные на ликвидацию химического арсенала Сирии.

Сирия присоединилась к организации в 2013 году в рамках американо-российского соглашения и согласилась полностью уничтожить свое химическое оружие. Но после более чем десяти лет проверок Сирия все еще владеет запрещенными боеприпасами, и следователи обнаружили, что они неоднократно использовались войсками Асада во время гражданской войны.

"Мы хотим завершить эту работу, и это действительно возможность для нового руководства Сирии работать с международным сообществом, работать с ОЗХО, чтобы завершить эту работу раз и навсегда", – сказала Шампейн.

Она ожидает, что "будет большая поддержка в попытке воспользоваться этой возможностью ... и заставить Сирию выполнить свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия".

Сирия под властью Асада и ее военная союзница Россия всегда отрицали использование химического оружия в ходе гражданской войны.

Напомним, администрация Байдена заявила 10 декабря, что признает и поддержит новое правительство Сирии, которое откажется от терроризма, уничтожит запасы химического оружия и защитит права меньшинств и женщин.