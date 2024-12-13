Польша подняла авиацию из-за утреннего массированного удара РФ по Украине

Польша утром 13 декабря подняла военную авиацию из-за массированного комбинированного удара России по регионам Украины. Об этом сообщило Оперативное командование страны в соцсети X (ранее Twitter).

Как отметили польские военные, привлечены "все имеющиеся" силы и средства. В частности, подняты истребители, а наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние высокой готовности.

Кроме того, страна приняла меры, направленные на обеспечение безопасности территорий, граничащих с "угрожающими районами".

"Оперативное командование осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию", – добавили польские военные.

Россия 13 декабря наносит массированный удар в том числе по украинской энергетике.