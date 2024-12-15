Стимулирующая политика мировых центробанков помогает биткоину удержать уровень $100 тыс.

Биткоин удерживает психологический рубеж в $100 тыс. благодаря высокой склонности к риску среди инвесторов, подпитываемой смягчением монетарной политики центробанков. Такое мнение высказал глава отдела деривативов Bitfinex Джаг Кунер в разговоре с The Block.

«ЕЦБ, Народный банк Китая (НБК) недавно снизил ставки впервые за 14 лет. Снижение ставки ФРС может улучшить условия ликвидности в глобальном масштабе. Это смягчение может стимулировать приток капитала в рисковые рынки, включая криптовалюту», - отметил эксперт.

ЕЦБ снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов по итогам заседания 12 декабря. В то же время регулятор пока не готов объявить о победе над инфляцией, заявила глава монетарного учреждения Кристин Лагард.

Ключевая ставка определяет стоимость денег для банков и, соответственно, стоимость кредитов для бизнеса и населения.

Растут спекуляции касательно перспектив дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики НБК. Некоторые игроки Уолл-стрит вроде Goldman Sachs и Morgan Stanley ожидают дальнейшего снижения ставок в 2025 году — суммарно на 40 базисных пунктов.

Многие участники рынка ожидают решения по ключевой ставке ФРС — заседание FOMC должно состояться 18 декабря.

Кунер отметил, что высокая вероятность снижения показателя на 25 базисных пунктов, а также стимулирующие меры в ЕС и Китае, усилили оптимизм на рынках рисковых активов, включая криптовалюты. В свою очередь, это может способствовать развитию «ралли Санты», подталкивая биткоин и другие монеты к росту.

По мнению специалиста, вероятность возобновления буллрана возросла после недавнего каскада ликвидаций на рынках деривативов.

«Теперь, когда с рынков удалены лонги с чрезмерным левериджем, создается основа для следующего этапа, который начнется в ближайшие несколько недель», - считает эксперт.

Напомним, по итогам ноября годовая инфляция в США составила 2,7%, что соответствует рыночным ожиданиям.

Ранее специалисты Matrixport назвали благоприятную макроэкономическую среду одним из факторов роста первой криптовалюты до $160 тыс. в 2025 году.