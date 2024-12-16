Израиль нанес удары по сирийскому побережью Тартуса, где расположена российская база

Армия обороны Израиля в ночь на 16 декабря нанесла удары по сирийскому прибрежному городу Тартус, где расположена российская военно-морская база. Об этом сообщает Times of Israel.

Согласно информации, израильские удары были ориентированы на военные объекты.

По данным Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека, эти атаки стали одними из самых мощных в регионе с момента начала израильских авиаударов по Сирии в 2012 году.

"Израильские военные самолеты нанесли удары по ряду объектов, включая подразделения противовоздушной обороны и составы ракет класса "земля-земля", – говорится в сообщении.