Неизвестные дроны заметили над авиабазой "Рамштайн" в Германии

В Германии в течение последних недель фиксировали пролеты беспилотников над чувствительными промышленными объектами, а также над военной базой "Рамштайн", которую используют США. Об этом говорится в публикации Spiegel.

Согласно конфиденциальному докладу немецких органов безопасности, в вечерние часы 3 и 4 декабря над территорией авиабазы были замечены многочисленные беспилотники.

Несмотря на интенсивные мероприятия оператора дрона найти не удалось, отмечает издание.

По данным издания, беспилотники также были замечены над объектами оборонной компании Rheinmetall и химического гиганта BASF, но их происхождение выяснить не удалось.

Армия США подтвердила подозрительные полеты беспилотников над "Рамштайном" в ответ на запрос Spiegel.

"В начале декабря в этом районе и над авиабазой Рамштайн было замечено несколько небольших беспилотных летательных аппаратов; они не оказали никакого влияния на персонал базы или на объекты, которые там расположены, и военную технику", – заявила представительница базы.

Прокуратура Фленсбурга начала расследование по подозрению в "агентурной деятельности с диверсионной целью".

На прошлой неделе на конференции министров внутренних дел в Бранденбурге обсуждали полеты беспилотников. Однако участники конференции не смогли договориться о совместном подходе к противодействию таким полетам.