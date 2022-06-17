ЕС предоставит Украине и Молдове статус кандидата (Обновлено)

Коллегия еврокомиссаров подтвердила решение о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Заседание коллегии еврокомиссаров подошло к концу. Подтверждено решение вчерашнего вечера. Статус кандидата для Украины и Молдовы. Грузия должна выполнить условия, чтобы получить статус", - сообщил в Twitter Йозвяк.

Позже, о решении Еврокомиссии объявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе.

"Комиссия рекомендует Совету, во-первых, предоставить Украине европейскую перспективу и во-вторых – предоставить статус кандидата. Конечно, с пониманием, что страна выполнит определенный набор дальнейших важных реформ", - сказала фон дер Ляйен.

В заявлении Еврокомиссии говорится, что Украина в целом продвинулась в достижении стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство права, права человека и уважение и защиту меньшинств.

Также отмечается, что Украина продолжила хорошие макроэкономические результаты, демонстрируя достойное внимание к макроэкономической и финансовой стабильности, требуя продолжения амбициозных структурных экономических реформ.

"Мы знаем, что украинцы готовы умереть за европейскую перспективу. Мы хотим, чтобы они жили с нами европейской мечтой", – добавила фон дер Ляйен.