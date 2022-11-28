ФРГ согласится на расширение ЕС только в случае реформы

Германия согласится на вступление новых стран-членов только в том случае, если этот процесс будет сопровождаться реформой ЕС, чтобы не поставить под угрозу способность блока к действиям.

Об этом заявил Йорг Кукис, статс-секретарь Федеральной канцелярии и главный советник канцлера Олафа Шольца.

Призыв к реформированию ЕС пока что встречает сопротивление - особенно со стороны восточных и скандинавских стран-членов, но Берлин уверен, что консенсус по реформированию ЕС может быть достигнут.

По словам Кукиса, успех реформы ЕС будет зависеть от того, "насколько настойчиво мы будем вести переговоры" и "насколько четко мы сообщим, что мы позволим расширение только при условии проведения институциональных реформ".

"Как немецкое правительство, мы имеем очень четкую позицию по этому поводу, и ответ заключается в том, что нам нужна институциональная реформа. По крайней мере, одновременно с расширением", - добавил он.

Правительство Германии подчеркивает важность реформирования ЕС с момента своего прихода к власти в прошлом году. Коалиционное соглашение даже обязывает правительство настаивать на развитии ЕС как европейской федерации.

С тех пор немецкое правительство приняло более "прагматичный" подход, который направлен на институциональную реформу в рамках существующей договорной базы.

Хотя Шольц сказал во время своего выступления в Карловом университете в Праге, что договоры "не высечены в камне", он особо подчеркнул необходимость перехода от единодушия к голосованию большинством голосов в сфере внешней или налоговой политики - то, что уже может быть сделано в рамках существующего договора.

По словам Кукиса, хотя это и не приведет к изменению договоров ЕС, это, тем не менее, станет "чрезвычайно далеко идущей институциональной реформой".

Нападение России на Украину является переломным моментом, который может существенно изменить Европейский Союз: Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он хочет более геополитического Союза, значительного расширения блока и глубоких реформ его институтов.

Германия не одинока в своем стремлении реформировать ЕС, поскольку другие крупные страны-члены, такие как Франция и Испания, также заинтересованы в реформировании блока.