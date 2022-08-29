Последнее обновление: 29.08.2022 11:01

Канцлер Германии настаивает на отказе от единогласия в решениях ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался за радикальные реформы в ЕС, чтобы подготовиться к приему новых государств.

Шольц заявил, что в расширенном Союзе разногласия между государствами-членами будут расти в том, что касается политических интересов, экономического влияния и систем социального обеспечения, передает Reuters.

"Там, где сегодня требуется единогласие, риск того, что отдельная страна воспользуется своим правом вето и помешает всем остальным продвигаться вперед, возрастает с каждым дополнительным государством-членом", — пояснил он.

"Поэтому я предложил постепенный переход к голосованию по принципу большинства в общей внешней политике, а также в других областях, таких как налоговая политика, — прекрасно понимая, что это также будет иметь последствия для Германии", — сказал он.

Вместе с тем, Шольц призвал к расширению Европейского союза, чтобы в итоге включить в состав блока Украину, Молдову и Грузию.

В речи, озаглавленной "Европа - наше будущее", он сказал, что "мы должны гораздо сильнее использовать влияние нашей объединенной Европы".

Шольц подчеркнул приверженность Германии расширению ЕС, подчеркнув, что это отвечает интересам Европейского Союза. "В наши дни снова возникает вопрос, где будет проходить будущая разделительная линия между этой свободной Европой и неоимперской автократией", — добавил он.

Он также призвал страны ЕС "сплотить ряды, разрешить старые конфликты и найти новые решения" и заявил, что Германия будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется".



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