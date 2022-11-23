Белорусский экспорт в Китай за 9 месяцев 22 года составил $1,3 млрд.

Экспорт белорусских товаров в Китай за 9 месяцев 2022 года составил $1,3 млрд. и вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такие данные сегодня в парламенте озвучил вице-премьер РБ Петр Пархомчик.

«Экспорт товаров в Китай в сравнении с прошлым годом увеличился в два раза и составил за 9 месяцев текущего года 1,3 миллиарда долларов», - сказал Пархомчик (цитата sb.by).

Он также отметил, что уход иностранных компаний из России заново открыл российский рынок буквально для всех отраслей белорусской промышленности.

«За 9 месяцев этого года экспорт товаров на российский рынок вырос на 34% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, или на 4 млрд. долларов. При этом, доля российского рынка в экспорте товаров увеличилась с 41 до 57 процентов. В рамках курируемых видов экономической деятельности по Минпрому экспорт товаров в Россию увеличился на 38 процентов, по концерну «Беллегпром» - на 18, по концерну «Беллесбумпром» - на 53, концерну «Белнефтехим» - на 55 процентов»,- сообщил вице-премьер.

В целом, экспорт товаров за 9 месяцев 2022 года просел на 2,6% и составил $23,4 млрд.