Лукашенко просит о снижении тарифов на перевалку и доставку грузов в порты Мурманска

Белорусские власти мечтают о перенаправлении части экспортных грузов в порты Мурманска, но не могут это сделать из-за непроходных тарифов на перевалку и, в первую очередь, ж/д доставку грузов в Мурманск, даже в условиях выросших в несколько раз экспортных цен на калийные удобрения.

О проблеме тарифов сегодня Лукашенко заявил на встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Он пообещал миллионный рост грузов в случае положительного решения вопроса.

«Знаю, что это вопрос федерального правительства, но тем не менее. Если вы к этому подключитесь, мы быстрее решим этот вопрос. Принципиальные решения приняты. Будем в этом направлении работать. Северное направление значительно дополнит наше сотрудничество в сфере логистики с учетом Санкт-Петербурга. И я все-таки верю в то, что когда-то очень бурно будет развиваться северное направление через Северный Ледовитый океан в поставках грузов в азиатскую часть нашей планеты. Это будет бомба. Если у нас хорошо пойдет сотрудничество, мы серьезно можем добавить — миллионы тонн, чтобы развивать это направление», — пообещал Лукашенко.

Чибис, который никак не может повлиять на вопрос с тарифами, продемонстрировал полную уверенность в возможности решения этого вопроса, когда-нибудь.

«Уверен, что все экономические вопросы … решаемы. Мы очень плотно работаем и с РЖД, и федеральным правительством. Здесь у нас есть полное взаимопонимание и поддержка», — заверил он.