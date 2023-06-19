Крутой: Беларусь сможет накатать экспортную колею через год-два

Белорусские власти в условиях западных санкций рассчитывают через пару лет порешать возникшие логистические проблемы и накатать новую экспортную колею.

Об этом заявил посол РБ в РФ Дмитрий Крутой в воскресном эфире белорусского госТВ.

"Ответ один - идти на Восток, искать новые маршруты. Мы здесь уже проделали очень большую работу. То, что получилось у нас за последний год, я думаю, беспрецедентная на самом деле история. Потому что переориентировать более 10 млн тонн грузов на таком коротком временном промежутке по маршрутам, по которым ты фактически никогда не работал", - сказал он.

"Через год-два мы проблему логистики просто забудем", - добавил Крутой

«[на Западе] кричат о правилах, о законодательстве, исполнении каких-то там нормативных в первую очередь предписаний. И тут же их нарушают. Последние два года мы это очень ярко увидели. Те компании, которые не находятся ни под первичными, ни под вторичными санкциями, они действительно тоже испытывают проблемы с отгрузкой своей продукции через западное <…> направление", - посетовал он.

Крутой утверждает, что властям РБ удалось наладить логистику для экспортной продукции практически всех отраслей: "И сейчас эти каналы просто расширяются, масштабируются. Коридоры Север и Юг, Дальний Восток, Сибирь - прекрасные маршруты"…