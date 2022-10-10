Лукашенко требует избавиться от экспортных посредников либо назначать их министерством

Лукашенко потребовал избавиться от посредников при экспортных поставках белорусских товаров либо утверждать таких посредников решением министра.

"Еще раз подчеркиваю: всякие посредники на белорусскую продукцию должны быть убраны. Работа должна быть только напрямую. И в этом будет солидная экономия… Мы видели, к чему приводило такое дилерство. Поэтому сразу советую всем руководителям предприятий, и крупных, и мелких, и средних, и частных, и государственных: дилерами должны быть вы сами, свою продукцию на рынках вы должны продавать сами. Ну если вы там кому-то из частников позволите продавать, пусть министр утвердит это решение", - заявил Лукашенко.

Он еще раз предупредил, что власти будут жестко контролировать ценообразование на импортные товары.

"Мы будем проверять, откуда здесь в 5-10 раз выросли цены. Если это обоснованно, господь с вами. Если нет - считать мы хорошо умеем - отвечать будете по Уголовному кодексу", - предупредил он.