Последнее обновление: 23.11.2022 10:02

Власти Беларуси объявили Hrodna.life «экстремистским формированием»

КГБ Беларуси 11 ноября принял решение о включении интернет-издания Hrodna.life в перечень «экстремистских формирований».

«Группа граждан из числа создателей, участников и администраторов интернет-ресурса Hrodna.life, Telegram-каналов «Гродна лайк!», Hrodna One Love, а также YouTube-канала Hrodna One Love осуществляет экстремистскую деятельность», - сказано в «Перечне организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, занимающихся экстремистской деятельностью».

Кроме того, по заявлению прокуратуры Центрального района Минска, Telegram-канал «Белорусский Telegram» признан содержащим экстремистские материалы.

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