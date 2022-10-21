В Беларуси силовики смогут следить за пользователями сайтов в режиме реального времени

В Беларуси подписан указ, который обязывает владельцев сайтов обеспечить подключение к системе СОРМ, что позволит силовикам в режиме реального времени отслеживать действия (читай – неполиткорректные посты) пользователей.

«…поставщики услуг электросвязи и владельцы интернет-ресурсов* для взаимодействия с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, … обязаны использовать информационную систему электронного взаимодействия поставщиков услуг электросвязи, владельцев интернет-ресурсов и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность», - говорится в указе №368 от 18 октября 2022 года.

Согласно документу, «проектирование, создание и программно-техническое сопровождение, в том числе модернизация программного обеспечения, информационной системы осуществляются республиканским унитарным предприятием «Центр цифрового развития».

Финансирование работ осуществляется за счет средств республиканского унитарного предприятия по надзору за электросвязью «БелГИЭ» и иных источников. «БелГИЭ» также станет владельцем и оператором этой информационной системы.

Согласно указу «БелГИЭ» должно обеспечить «круглосуточный свободный доступ к информационной системе органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, … поставщиков услуг электросвязи и владельцев интернет-ресурсов на безвозмездной основе».

Указом также утверждено Положение о порядке взаимодействия операторов электросвязи, поставщиков услуг электросвязи и владельцев интернет-ресурсов с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

Надзорным ведомствам предоставлено право «проверок выполнения операторами электросвязи, поставщиками услуг электросвязи и владельцами интернет-ресурсов технических требований к системам технических средств для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий, базам данных, автоматизированным системам операторов электросвязи, поставщиков услуг электросвязи и владельцев интернет-ресурсов, содержащим информацию об абонентах и иных пользователях услуг электросвязи, пользователях интернет-услуг, пользователях интернет-ресурсов, оказанных этим абонентам, пользователям услугах электросвязи, интернет-услугах, услугах, оказанных с использованием интернет-ресурса и не являющихся услугами электросвязи, интернет-услугами, а также к иному оборудованию и программно-техническим средствам, используемым для обеспечения взаимодействия операторов электросвязи, поставщиков услуг электросвязи и владельцев интернет-ресурсов с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (их уполномоченными подразделениями), и доступа этих органов (подразделений) к указанным базам данных, автоматизированным системам».