В Беларуси возбуждено уголовное дело за задержку зарплаты

Прокуратура Советского района Минска возбудила уголовное дело в отношении сотрудника Минскводстроя за служебную халатность, связанную с образованием задолженности по заработной плате на сумму свыше 1 млн. рубля.

«Прокуратура с выездом на место рассмотрела коллективное обращение работников ОАО о невыплате руководством организации заработной платы за несколько месяцев. По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении одного из сотрудников ОАО "Минскводстрой" уголовное дело о служебной халатности по ч.2 ст.428 Уголовного кодекса Беларуси», - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры РБ.

Общий размер задолженности на конец 2021 года превысил 1 млн рублей, что стало причиной массового увольнения граждан.