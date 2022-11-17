Последнее обновление: 17.11.2022 15:35

Последним днем работы McDonald’s в Беларуси станет 21 ноября

Компания McDonald’s сообщила, что последним днем 25 ресторанов в Беларуси под этим брендом станет 21 ноября, а уже 22 ноября это будет российская сеть «Вкусно – и точка».

«21 ноября – последний день работы наших ресторанов под брендом «МакДональдс». В этот день наши двери будут открыты для посетителей до 18:00. Но уже 22 ноября мы будем рады снова видеть вас во всех ресторанах нашей сети уже под новым брендом - «Вкусно – и точка»», - говорится в сообщении сети в Instagram.

Время открытия ресторанов не уточняется: «Мы обязательно сообщим вам дополнительно о точном времени открытия 22 ноября».

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