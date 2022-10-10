Последнее обновление: 10.10.2022 11:14

Совмин Беларуси запретил еще 2 инвесторам продажу долей в белорусских компаниях

Совмин Беларуси дополнил перечень иностранных инвесторов из недружественных стран, которым запрещена продажа акций и долей в учрежденных ими компаниях на территории РБ.

Постановлением №682 от 7 октября 2022 года в запретный список включены «ООО «БелКомпонентс», одним из участников которого выступает польское ООО «Ingresso», и ООО «МБайсикл», одним из участников которого выступает компания «НИЛТАСОФТ ЛИМИТЕД» из Кипра.

В изначальный перечень были включены 219 инвесторов, которым принадлежат доли в 193 белорусских компаниях.

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