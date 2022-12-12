Лукашенко предлагает помахать рукой иностранным инвесторам

Лукашенко предложил чиновникам помахать рукой уходящим из страны инвесторам и перекреститься, а их собственность сделать «нашей».

"Предприятия, которые были основаны иностранным инвестором или приватизированы, и иностранный инвестор получил эти предприятия, а сегодня, это в основном из недружественных стран и прочих, ушли - помашите им рукой, перекреститесь, что они оставили вам собственность. Все же есть. Игорь Петрович (глава администрации Сергеенко), я же вам на примере "Макдональдса" это говорил. Работал и работает. И люди приходят. И продукцию производят нормальную. Но это наше уже предприятие. Не захотели работать - ну как хотите. Наши люди не глупее, чтобы, как я говорил, эту булочку разрезать и впихнуть туда листья салата или кусок колбасы. Точно так и здесь», - сказал Лукашенко.

«Все ж осталось. Они ж с собой ничего не забрали. Но если бы забрали, то я бы поснимал головы с ответственных людей. Никто ничего не должен забрать. Вы не должны это допустить», - предупредил он.