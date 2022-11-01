В Беларуси запрещена реорганизация компаний с участием инвесторов из недружественных стран

Власти Беларуси запретили осуществлять реорганизацию компаний, участниками или собственниками которых являются инвесторы из недружественных стран вдобавок к уже существующему запрету иностранными участниками своих долей и акций в таких компаниях.

Соответствующие изменения в печально известный указ №93 от 14 марта 2022 года внесены указом №386 от 31 октября 2022 года.

«Реорганизация юридического лица Республики Беларусь, включенного в перечень (Совмина – ред.).., а также выход из такого юридического лица участника, являющегося лицом из иностранного государства, совершающего недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц, запрещается.

Государственная регистрация юридического лица, создаваемого в результате реорганизации юридического лица Республики Беларусь, включенного в перечень (Совмина – ред), изменений, вносимых в устав такого юридического лица в связи с его реорганизацией, либо отчуждением его участниками, являющимися лицами из иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц, долей в уставном фонде юридического лица, либо выходом такого участника из юридического лица, не осуществляется», _ говорится в указе №386.

Этим же документом ряд дополнительных мер по «обеспечению стабильного функционирования экономики» продлен на 2023 год.

Кроме того, этот «ряд мер» дополнен пунктом, предоставляющем правительству полномочия «устанавливать особенности осуществления контрольной (надзорной) деятельности в сфере соблюдения законодательства о ценах и ценообразовании».