Официальные профсоюзы просят отвязать зарплату от производительности

Подконтрольная властям Беларуси Федерация профсоюзов направила в правительство предложение приостановить постановление Совмина №744 от 31 июля 2014 года №744.

Согласно этому документу, в государственных организациях и организациях, в уставном фонде которых доля собственности государства составляет более 50 %, повышение зарплаты допускается только при условии соотношения роста производительности труда и заработной платы не менее 1,0.

«…проблема в том, что этот документ не учитывает ряд особенностей работы предприятий. Например, сезонность, специфику производства и так далее. Показатели, используемые для определения производительности труда, не всегда объективные. В результате на ряде предприятий искусственно сдерживается рост заработных плат», - утверждает зампред ФПБ Елена Манкевич.

«Особенно эти противоречия обострились в период непростой эпидемиологической ситуации. Многие организации столкнулись с объективными факторами, не позволяющими выполнить заложенные в постановлении параметры, при этом они имеют объективные возможности для повышения заработной платы», - добавила она.

Профсоюзы просят приостановить упомянутое требование всего на 3 месяца до 31 марта 2021 года.