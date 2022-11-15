Минобороны Беларуси проверит данные на всех военнообязанных до конца года

С середины ноября до конца текущего года учетные данные будут сверены у всех без исключения военнообязанных, стоящих на воинском учете, сообщило Минобороны Беларуси.

«В связи с этим в течение ноября значительное количество граждан примет участие в указанных мероприятиях. В ходе проверки вызов граждан на пункты сбора военных комиссариатов, местных исполнительных и распорядительных органов осуществляется преимущественно повестками. До настоящего времени сверка учетных данных в основном проводилась с военнообязанными, работающими в организациях и предприятиях независимо от форм собственности», - говорится в сообщении ведомства.

«В среднем сверка учетных данных одного военнообязанного займет не более 10-15 минут. После уточнения информации граждане убудут по месту работы (жительства)», - отмечается в сообщении.

Минобороны утверждает, что речь идет «о плановой проверке по поручению Лукашенко».