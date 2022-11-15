Брестская область закупает бланки мобилизационных предписаний

Военный комиссариат Брестской области объявил тендер на печать 50 тыс. бланков мобилизационных предписаний.

Заказ должен быть исполнен до 30 декабря, за указанное количество бланков военкомат готов заплатить 500 рублей, говорится на сайте государственных закупок (https://goszakupki.by/auction/view/936672).

Как сообщают белорусские медиа, согласно другому тендеру (https://goszakupki.by/marketing/view/939271), военкомат намерен закупить 180 тыс. бланков "Персональная повестка моб", а также 73 тыс. — "Мобилизационное предписание военнообязанного, предназначенного в команду" и 30 тыс. — "Мобилизационное предписание военнообязанного, привлекаемого для обеспечения мобилизации".