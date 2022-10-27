КГБ Беларуси прочит скорое «раскачивание ситуации» «противниками власти»

Белорусская оппозиция и противники режима Лукашенко начнут раскачивать ситуацию в стране с ноября-декабря, заявил в среду первый зампред КГБ Сергей Теребов.

"Буквально с ноября-декабря начнется очередное раскачивание темы, сопряженное с созданием очагов социальной напряженности в студенческой среде. Это очередной шаг, который мы ожидаем в ближайшее время", - сказал Теребов, читая политинформацию трудовым коллективам Гомельской области (цитата БелТА).

"Политэмигрантские центры продолжают деятельность по развитию своего политического проекта - так называемого объединенного переходного кабинета - и обеспечению его признания и финансирования Западом в качестве правительства в изгнании. Цель здесь одна - лишение легитимности действующей власти и оправдание терактов и диверсий", - утверждает он.

По его словам, инициатором этого проекта выступают США.

"С 2020 года по настоящее время на раскачивание обстановки в Беларуси было затрачено около $130 млн. Эта сумма на $2 млн больше, чем было затрачено на всевозможные революционные проекты в Беларуси за последние 10 лет до 2020 года", - озвучил «бюджет» первый зампред КГБ.

Он также сказал, что сейчас предпринимаются усилия по реанимации и активизации работы так называемых дворовых сообществ, сетевых объединений.

"Реальными целями является не проведение чаепития во дворах и решение вопросов покраски скамеек. В числе их задач - поиски и объединение радикально настроенных лиц, втягивание добропорядочных граждан в противоправную деятельность, склонение к бессмысленным протестам ради протестов", - выдал Теребов.

В то же время, он говорит, что "В стране обеспечены порядок и безопасность".

"Как ни парадоксально, но именно в связи с этим мы сегодня фиксируем нарастание угрозы внешней интервенции с территории Литвы, Латвии, Польши и Украины", - перечислил Теребов врагов страны, повторив, что за границей активно разрабатывается сценарий силового изменения конституционного строя.